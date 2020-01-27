Золото и серебро подорожали на фоне опасений по коронавирусу
На фоне опасений относительно распространения нового коронавируса золото подорожало до максимальной за более чем 6 лет отметки.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на MarketWatch.
"Опасения относительно коронавируса снизили аппетит инвесторов к вложению в рискованные активы, такие как акции, но вызвали спрос на активы "тихой гавани", в частности, на золото", - пишет MarketWatch.
Отмечается, что котировки контрактов на золото с поставкой в феврале в ходе торгов в понедельник составили 1582,2 долларов за унцию - это максимальный показатель с 2013 года.
В то же время серебро с поставкой в марте подорожало на 0,5% - до 18,2 долларов за унцию.
Напоминаем:
Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2% на торгах 27 января на фоне растущих опасений распространения эпидемии пневмонии.
Цены на медь и железную руду падают из-за опасений, что распространение нового типа коронавируса повлияет на экономический рост.
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