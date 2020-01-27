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Владелец Rozetka получил разрешение предоставлять платежные услуги

Понедельник, 27 января 2020, 16:38
 

Нацбанк зарегистрировал нового оператора услуг платежной инфраструктуры - ООО "УАПРОМ".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что ООО "УАПРОМ" будет предоставлять услуги по технологическому сопровождению перевода средств с использованием платежных карточек, систем дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг), обслуживать операции с электронными деньгами и предоставлять сопутствующие услуги информационного и технологического характера.

Компания стала тридцатым зарегистрированным оператором услуг платежной инфраструктуры, который имеет право предоставлять соответствующие услуги в Украине.

По данным Youcontrol, конечными бенефициарами ООО "УАПРОМ" является владелец компании Rozetka Владислав Чечеткин (50%) и его жена Ирина Чечеткина (50%) через кипрскую компанию Temania Enterprises Limited, которая владеет ООО "Розетка УА".

Экономическая правда

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НБУ Rozetka.ua

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