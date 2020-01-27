Владелец Rozetka получил разрешение предоставлять платежные услуги
Нацбанк зарегистрировал нового оператора услуг платежной инфраструктуры - ООО "УАПРОМ".
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что ООО "УАПРОМ" будет предоставлять услуги по технологическому сопровождению перевода средств с использованием платежных карточек, систем дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг), обслуживать операции с электронными деньгами и предоставлять сопутствующие услуги информационного и технологического характера.
Компания стала тридцатым зарегистрированным оператором услуг платежной инфраструктуры, который имеет право предоставлять соответствующие услуги в Украине.
По данным Youcontrol, конечными бенефициарами ООО "УАПРОМ" является владелец компании Rozetka Владислав Чечеткин (50%) и его жена Ирина Чечеткина (50%) через кипрскую компанию Temania Enterprises Limited, которая владеет ООО "Розетка УА".
Экономическая правда
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