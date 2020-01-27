Коронавирус не распространяется через посылки – Укрпочта

Компания "Укрпочта" уверяет, что нет никаких доказательств распространения коронавируса через посылки и просит не распространять ложную информацию.

Источник: пресс-служба Укрпочты

Дословно: "Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано".

Детали: Отмечается, что Укрпочта следит за ситуацией коронавирус и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения и своими партнерами в Китае.

Сейчас Всемирная организация здравоохранения не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли.

Поэтому в компании призывать доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.

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Предыстория:

В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

С 27 января Китай приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Кроме Китая, вирус уже распространился в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.

По состоянию на 27 января, коронавирусом во всем мире заразились почти 3 тысячи человек, подавляющее большинство из них - в Китае, скончались от вируса 80 человек.

В Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Китайские чиновники заявляют, что новый коронавирус заразен в инкубационном период, то есть до появления первых симптомов.

Украинская правда