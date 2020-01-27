SkyUp приостанавливает рейсы в Китай из-за коронавируса

Авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp, с 3 февраля приостанавливает выполнение рейсов в Китай из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу SkyUp.

Отмечается, что полеты приостанавливаются с 3 февраля по 28 марта.

"Туроператор возвращает своих туристов из китайского острова Хайнань 29 января и 1 февраля", - говорится в сообщении.

"С самого начала мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом, вспыхнувшим в Китае.

Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения пока не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщения между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта. Безопасность наших туристов имеет для нас наивысший приоритет", - заявили в авиакомпании.

Туристы, которые уже купили и оплатили туры на остров Хайнань, в ближайшие недели имеют право на возврат стоимости тура.

Экономическая правда