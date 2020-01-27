Первый электрокар Volvo уже получил несколько тысяч предзаказов

Первый автомобиль Volvo Cars с батарейным питанием XC40 Recharge P8, получил несколько тысяч гарантированных заказов во всем мире, несмотря на то, что его серийное производство начнется не раньше второй половины 2020 года.

Об этом сообщает enkorr.ua со ссылкой на сообщение автопроизводителя.

Ожидается, что полноприводный компактный кроссовер поступит в автосалоны США и Канады во второй половине 2021 года.

Представитель Volvo отказался сообщить, сколько именно заказов на продажу пришло от американских клиентов и не стал разбивать заказы по странам.

EV является модифицированной версией хорошо продаваемого компактного кроссовера Volvo XC40. XC40 Recharge P8 спроектирован на компактной модульной платформе (CMA) и оснащен 408-сильным электромотором, который питается от батареи емкостью 75 киловатт*час.

Электрическая версия XC40 может разгоняться от 0 до 60 миль/ч за 4,7 секунды. Запас хода на одной зарядке, по оценкам производителя, составит "больше чем 200 миль" (свыше 320 км) по методологии EPA.

XC40 Recharge P8 является электромобилем из серии "зеленых" моделей от Volvo, которая хочет, чтобы к 2025 г. на транспортные средства с батарейным питанием приходилась половина мировых продаж компании.

В течение следующих пяти лет компания будет каждый год запускать полностью электрический автомобиль, говорится в заявлении пресс-службы Volvo.

Напомним, в октябре шведский автопроизводитель Volvo представил свою первую полностью электрическую модель — Volvo XC40 Recharge.

Цены на модели в США будут начинаться с 50 тыс долларов (учитывая налоговые стимулы при покупке электрокара).