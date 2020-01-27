Криклий про увольнение Кравцова: Если бы это было мое личное решение, я бы уже подписал заявление

Наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова в течение нескольких недель.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в кулуарах форума "Дороги UA 2020" , передает Интерфакс-Украина.

"Я рассчитываю, что решение по этому вопросу (увольнение Кравцова - ред.) будет в течение нескольких недель. Потому что это процедура, требующая решения набсовета", - отметил он.

По словам Криклия, набсовет "Укрзализныци" проводит серию заседаний по этому вопросу.

"Если бы это было мое личное решение, то я бы уже подписал заявление на увольнение. Но процедура иная", - заявил Криклий.

Он также подчеркнул, что украинская ж/д компания уделяла пассажирской составляющей очень мало внимания, вследствие чего граждане Украины получали услугу крайне низкого качества.

"Потому мы в ближайшее время будем менять руководство "Укрзализныци", - заявил министр, отметив, что помимо вопроса увольнения Кравцова в компании есть и другие проблемы.

В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известно о желающих занять место главы УЗ.

"Кандидаты на эту должность пока неизвестны", - отметил он.

Напомним:

30 декабря глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что прекращает контракт с компанией, чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

Похжа стало известно, что Кравцов написал заявление не об уходе из "Укрзализныци", а о переводе его на заместителя министра инфраструктуры, это заявление еще не рассмотрено.

До этого, министр инфраструктуры Владислав Криклий 3 декабря заявлял, что набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова до конца 2020 года.

3 декабря Кравцов на своей странице в Facebook заявил, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час"

Министр инфраструктуры Криклий, комментируя эту заяву, сделал вывод, что Кравцов "хочет воевать на белом коне один против всех".

Этому предшествовала заява министра энергетики Алексей Оржеля про то, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.