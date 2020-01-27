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Фонд Билла Гейтса выделил 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Понедельник, 27 января 2020, 13:39
 

Фонд сооснователя Windows Билла Гейтса и его жены Мелинды выделил 10 миллионов долларов для организации защиты от нового коронавируса и ускорения поиска вакцин.

Об этом сообщается на сайте фонда.

Отмечается, что фонд выделил 5 миллионов долларов на борьбу с вирусом.

"Фонд уже работает с рядом китайских партнеров в государственном и частном секторах, которые занимаются выявлением и подтверждением случаев заболевания, безопасной изоляцией, уходом за больными и ускорением разработки методов лечения и вакцин", - говорится в сообщении.

Еще 5 млн долларов выделили на оказание помощи центрам по контролю и профилактике заболеваний в Африке. Средства пойдут на организацию защитных мер от распространения вируса на континенте.

Напоминаем:

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2% на торгах 27 января на фоне растущих опасений распространения эпидемии пневмонии.

Цены на медь и железную руду падают из-за опасений, что распространение нового типа коронавируса повлияет на экономический рост.

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