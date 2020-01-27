Эстония продала Мальте квоты на "зеленую" энергию

Эстония подписала договор, по которому продаст Мальте статистические квоты на возобновляемую энергию на сумму 2 миллиона евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам министра экономики и коммуникаций Эстонии Таави Ааса, соглашение имеет большое значение, прежде всего, по той причине, что в ЕС заключают крайне мало сделок с квотами на "зеленую" энергию, и две из трех проведенных операций осуществила Эстония.

Поскольку доля возобновляемой энергии в эстонском энергобалансе превышает установленные ЕС минимальные значения, Эстония начала продавать этот статистический избыток другим странам.

Первая подобная сделка была ранее заключена с Люксембургом, а вторая - подписана в пятницу с Мальтой.

По словам министра, продолжаются переговоры о продаже квот и с другими странами-членами ЕС.

Заключенный с Мальтой договор предусматривает покупку статистической квоты объемом 100 гигаватт-часов на общую сумму 2 миллиона евро. Договор был заключен на гибких условиях, которые позволяют Мальте увеличить или уменьшить объем в пределах одной пятой.

Куплю-продажу квот на возобновляемую энергию поддерживает Европейский Союз, чтобы страны ЕС могли совместно и эффективно достигать целей в области возобновляемой энергии по такому принципу, что энергию следует производить там, где для этого есть наилучшие условия и возможности.

Как известно, доля возобновляемой энергии в ЕС достигла 18%. Цель Евросоюза - достичь 20% к 2020 году, и 12 стран-членов уже достигли их на национальном уровне. Самую высокую долю имеет Швеция - 54,6%, а самую низкую - Нидерланды - 7,4%.

Европейская правда