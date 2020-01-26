В Британии вводят в оборот новую монету в честь Brexit

В Великобритании выпускают новую памятную монету номиналом 50 пенсов в знак выхода страны из Евросоюза 31 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Министерство финансов сначала заказало изготовление к начальной дате выхода 31 октября.

Но задержка Brexit означало, что около миллиона монет пришлось расплавить, а выпуск отложить, пока не будет подтверждена новая дата выхода.

На новых монетах имеется надпись "Мир, процветание и дружба со всеми странами" и дата, когда Британия официально покинет ЕС - 31 января 2020 года.

Около трех миллионов монет Brexit поступят в обращение с пятницы, 31 января, а еще семь миллионов будут выпущены позже в этом году.