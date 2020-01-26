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Boeing провела первый испытательный полет широкофюзеляжного самолета 777X

Воскресенье, 26 января 2020, 11:09

В США широкофюзеляжный самолет компании Boeing 777X совершил первый испытательный полет.

Источник: пресс-служба Boeing

Детали: Самолет вылетел из аэропорта в окрестностях города Эверетт (штат Вашингтон).

В компании заявили, что этот полет является "важным этапом тщательных испытаний" лайнера Boeing 777X. Он, как отмечают в Boeing, является "крупнейшим и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями".

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