Один из крупнейших дронов Falco Xplorer совершил полет-демонстрацию

Итальянская компания Leonardo провела первые демонстрационные испытания дистанционно управляемого дрона Falco Xplorer с размахом крыльев 18,8 м.

Об этом сообщает ITC.

Дрон поднявшись в воздух над Сицилией, час летал над водами Средиземного моря неподалеку от коммуны Трапани.

Устройство, оснащенное стандартным авиационным двигателем, может находиться в воздухе свыше 24 часов без посадки на высоте до 9 км и обладает грузоподъемностью 250 кг.

Аппарат разрабатывается для применения как в гражданских, так и в военных целях.

Его предлагается использовать для экологических наблюдений и сельскохозяйственного мониторинга. Также Falco Xplorer можно задействовать для патрулирования и разведки.

Управление дроном осуществляется через спутник со специальной наземной станции. Задача оператора — указывать устройству маршрут полета и при необходимости корректировать его, а также отслеживать и анализировать данные, которые передаются его полезной нагрузкой.

Отдельно подчеркивается, что так как разработка не предназначена для того, чтобы нести на себе вооружение, она не подпадает под действие Правил международной торговли оружием (ITAR), то есть ее можно экспортировать в любые страны мира.

В настоящее время Falco Xplorer проходит серию испытательных полетов как для проверки систем самого аппарата, так и в рамках процедуры сертификации решения по стандартам НАТО.