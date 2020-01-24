Кличко: Строительство метро на Виноградарь идет по графику

Строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь - "Мостицкой" и "Проспект Правды" - идет по графику, станции должны открыться в декабре 2021 года.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работ на строительной площадке на станции "Мостицкая".

"Мы находимся на строительной площадке на станции" Мостицкая "на глубине 20 метров. И вы видите, какой объем работ здесь выполнен. В последнее время было много спекуляций, якобы работы застопорились, якобы станции не откроют в установленные сроки.

Представитель "Киевметростроя" сейчас заверил, что все работы идут по графику. Город выполняет все свои обязательства. И наша задача перед киевлянами - до конца 2021 открыть две новых станции метро на Виноградарь", - подчеркнул Кличко в комментарии журналистам.

Сообщается, что подрядчик строительства компания "Киевметрострой" заказал все необходимое оборудование для начала работы тоннелепроходческого щита для строительства тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец".

"Сейчас идет технологический процесс. В середине февраля на строительную площадку привезут тоннелепроходческий щит. Сбор щита продлится около месяца. В апреле начнем работы по разработке тоннеля под землей с "Мостицкой" до "Сырца", - рассказал заместитель генерального директора "Киевметростроя" Юрий Золотарев.

Представитель "Киевметростроя" заверил, что компания получает финансирование от города в полном объеме и делает все, чтобы в декабре 2021 две новых станции на Виноградарь были открыты.

Стоимость строительства двух станций - около 6 млрд грн. Из них город уже Выделите 4 млрд грн.

Напомним:

16 января по ходатайству Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд. Киева наложил арест на банковские счета "Киевметростроя" и его обособленных подразделений.

В этот же день, ранее, глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" - генподрядчика проекта - Олег Токарев заявил, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви киевского метрополитена откладываются на год.