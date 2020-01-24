В Deutsche Bahn уточнили планы сотрудничества с Укрзализныцей

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn официально заявил о договоренности о сотрудничестве с Украиной, но отметил, что вопрос операционного управления Укрзализныцей еще обсуждается.

Об этом немецкий концерн сообщил на своем сайте.

"Украина договорилась о сотрудничестве с Deutsche Bahn", - говорится в сообщении.

Отмечается, что DB Engineering & Consulting "консультировать и оказывать поддержку Украинской железной дороги по вопросам предпринимательской и технической деятельности".

"22 января 2020 года соответствующее соглашение подписали в Давосе. Дальнейшие детали, касающиеся сотрудничества, в частности привлечение к вопросам менеджмента, пока обсуждаются", - заявили в компании.

Также сообщается, что в начале февраля 2020 года член правления DB, ответственный за вопросы инфраструктуры, Рональд Пофалла и представители Кабмина Украины подпишут в Киеве меморандум о стратегическом партнерстве, в котором будут определены дальнейшие детали сотрудничества.

Напомним:

Советник премьера Алексея Гончарука Юрий Голик заявил, что после подписания в Давосе "Меморандума о взаимопонимании" между Мининфраструктуры и Deutsche Bahn стороны продолжают переговоры о дальнейшем сотрудничестве и больше информации предоставят в начале февраля.

Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".

Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопрос стратегического партнерства.

Читайте также: "Укрзализныця" уходит под контроль немецкой Deutsche Bahn?

Экономическая правда