Население и бизнес стали чаще брать кредиты — опрос Нацбанка

Украинские банки констатируют рост спроса на кредиты населения и бизнеса и прогнозируют сохранение этой тенденции в I квартале 2020 года.

Об этом свидетельствует опрос Нацбанка за IV квартал 2019 года.

В октябре - декабре банки констатировали рост спроса бизнеса на кредиты. Преимущественно это кредиты МСП, краткосрочные займы, гривневые кредиты.

Финучреждения утверждают, что ключевой причиной роста спроса на кредиты стало снижение процентных ставок.

Банки также увеличили уровень одобрения кредитных заявок МСП из-за снижения процентных ставок и изменение срочности кредитов.

Рос в IV квартале и спрос населения на потребительские кредиты. По наблюдениям банков, этому способствовали снижению процентных ставок и улучшение потребительских настроений.

Конкуренция за заемщиков стимулировала банки смягчать стандарты потребительского кредитования в прошлом квартале.

В январе - марте банки прогнозируют дальнейшее увеличение портфелей кредитов населению и бизнесу, а также приток депозитов с обеих сегментов.

Для рынка ипотечного кредитования подавляющее большинство опрошенных банков не ожидают изменений в спросе со стороны населения, хотя крупные банки отдельно отметили, что развитие рынка недвижимости и потребительская уверенность могут незначительно его увеличить.

Банки также ожидают смягчения стандартов предоставления займов для малого и среднего бизнеса, гривневых кредитов, а также краткосрочных займов.

Напомним:

По итогам 4 квартала 2019 года банки снизили ставки для потребительских кредитов и кредитов на покупку авто, в то же время ипотека подорожала.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2020, которые предусматривают выделение 2 миллиардов гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.