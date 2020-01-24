1200 отделений в год и курьеры на скутерах — "Нова пошта" поделилася планами

В 2020 году компания "Нова пошта" планирует открыть еще около 1200 отделений, и закупить 100 электроскутеров для курьеров Киева, Львова и Одессы.

Об этом сообщил директор компании Александр Бульба во время пресс-конференции.

"Мы открывались в населенных пунктах, где еще не были представлены, а также продолжали развивать свою сеть отделений в городах-миллионниках.

Прежде всего открывали отделения в жилых комплексах, торговых и торгово-развлекательных центрах. Сейчас работает уже 6050 отделений по всей стране. До конца 2020 года планируем открыть еще около 1200 отделений", - отметил Бульба.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в 2019 году "Нова Пошта" удвоила сеть - до 6000 отделений по всей стране. А количество доставленных посылок и грузов выросла на 22% по сравнению с 2018 годом - более 212 млн единиц.

Также "Нова Пошта" прогнозирует по итогам 2020 года увеличение объема обслуженных отправлений на 18-25% к показателю 2019 года,

Кроме того, по словам директора компании, в планах - закупить 100 электроскутеров и раздать их пешим курьерам в столице, Львове и Одессе.

"Мы провели тест курьерской доставки с использованием электроскутеров. По итогам этого теста оказалось, что ни пеший, ни автокурьер не доставляют столько отправлений за день, как курьер на электроскутере. Кроме того, это очень экологичный транспорт – наш маленький вклад в улучшение экологии страны", - отметил Бульба.

Напомним, руководство компании "Нова Пошта" запланировало инвестиции в развитие на 2020 год в размере 100 миллионов долларов.