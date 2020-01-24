Кабмин принял кадровые решения по отдельным госведомствам

Кабинет министров принял кадровые решения относительно отдельных государственных ведомств, в частности, назначил главой Государственной аудиторской службы Игоря Буграка, а главой Государственного космического агентства - Владимира Усова.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кроме этого, победителем конкурса на должность главы Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению признали Валерия Безуса.

Также правительство назначило заместителем главы Нацагентства по вопросам госслужбы Елену Дрощенко, заместителем главы Государственной налоговой службы стал Михаил Татарчук, а членом Нацкомиссии по стандартам государственного языка - Владимир Мозгунов.

И.о. главы правления ПАО "Одесский припортовый завод" стал Николай Синица, а временно и.о. директора ГП "Украинский центр "Безопасность" - Владимир Пикузо.

Временно исполняющим обязанности главы ГП "Администрация морских портов Украины" назначили Александра Голодницкого.

Кроме этого, Кабмин уволил директора Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами - Олега Бабенко (в связи с выходом на пенсию), а также - трех вице-президентов "Энергоатома" - Александра Шавлакова, Айсина Айдына, Владимира Пышного.

В то же время объявлены конкурсы на должности: заместителя госсекретаря Кабмина, заместителя главы Укргосархива и первого заместителя главы ДФС.

Экономическая правда