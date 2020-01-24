Кабмин запустит в апреле первые "зеленые аукционы" электроэнергии

Кабинет министров разрешил "зеленые аукционы" по продаже энергии, произведенной из альтернативных источников через площадку "Прозоро.Продажи".

Об этом сообщает Минэкоэнерго со ссылкой на постановление правительства.

По мнению министерства, изменения будут стимулировать производство альтернативной энергии и позволят снизить цену на "чистую" энергию ". Первые аукционы планируется провести в апреле 2020 года.

Напомним:

Глава Комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что НЭК "Укрэнерго" не выплачивает домохозяйствам Тернопольской области, производящих электроэнергию из возобновляемых источников, выплаты по "зеленому тарифу" с октября 2019 года, зато выплаты для крупного бизнеса имеют гораздо более высокий уровень расчетов.