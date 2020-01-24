Бизнес предлагает оставить возможность контрактной формы налогообложения для IT

Бизнес-среда проанализировало предложение Министерства цифровой трансформации относительно налогообложения для IT сферы и предложило внести изменения в расчеты и оставить контрактную форму оплаты труда.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

"В инициативе Минцифры главным мотивом является перевод всех сотрудников на трудовые отношения.

При этом, НДФЛ для сотрудников отменяется, вводится налог с выручки (3-7%, с постепенным повышением в течение 5 лет). В то же время, военный сбор составит 1,5%, ЕСВ - 22% и будет выплачиваться из двух минимальных зарплат, а не одной как есть сейчас. Все налоги платить компания, то есть выполнять роль налогового агента для своих работников", - отмечается в сообщении.

Вместо этого IT комитет Европейской Бизнес Ассоциации, предлагает за рабочее решением взять предложенную ранее идею с 5 группой ФЛП.

"Рабочим решением может быть взята за основу предлагаемая ранее идея с 5 группой ФЛП (5% единый налог + 1% увеличения ежегодно общим 10%, 1,5% военный сбор, 22% ЕСВ с минимальной заработной платы) с добавлением к ней инициативы Минцифры, которая будет касаться именно штатных работников.

С одной стороны, данное решение может помочь получать больше налоговых поступлений в государственный бюджет. С другой стороны, бизнес-модель с использованием контрактной формы оплаты труда между ФЛП и юридическими лицами останется, что позволит индустрии и в дальнейшем развиваться ", - сообщает пресс-служба.

"Особенностью работы креативных индустрий является проектная занятость сотрудников и контрактные отношения, "гибкие" роли в процессе создания продукта, выполнения работы в рамках определенного проекта контракторами и возможная вовлеченность контрактора к нескольким проектам одновременно. Поэтому важно сохранить такие возможности для индустрии, чтобы ее рост продолжился", - прокомментировала менеджер IT комитета Европейской Бизнес Ассоциации, Ольга Куничак.

Также ЕБА обращает внимание на проект закона "О труда", который по их мнению должен стать основополагающим законодательным актом в вопросах урегулирования проблемы трудоустройства на контрактной основе, в том числе, IТ-специалистов.

"Четкого механизма, который бы смог полностью заменить контрактную форму сотрудничества ФЛП-ов и юридических лиц, благодаря которому IT индустрия и стала достаточно развита в Украине - пока законопроект "О труде "не предусматривает. Зато устанавливаются жесткие критерии, только усиливают риск переквалификации контрактных отношений в трудовые", - резюмируют в Ассоциации.

Напомним:

Министр финансов Оксана Маркарова считает, что надо различать самозанятых ФОПов и работающих как наемные работники в IT-компаниях, и заявила, что для выхода IT-бизнеса из тени надо уменьшать налоги.

По опросам IT-специалисты не хотят платить налоги из-за высокого уровня коррупции, из-за их размера, и из-за собственного нежелания.