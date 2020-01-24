Передача недостроенных объектов "Укрубуда" проходит по графику — "Киевгорстрой"

Передача объектов компании "Укрбуд" в управление "Киевгорстроя" проходит по намеченному графику, продолжается инвентаризация и расчеты.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Киевгорстрое" заявили, что уже подсчитали недоплаты и знают, какие средства получат от продажи активов.

"Проведена инвентаризация всех остатков, всех невыплат. Как по жилым, так и по нежилым, и по паркингам. Есть полный акт сверки между ФФС и "Укрбуд". На сегодняшний день мы знаем количество средств, которую сможем получить от продажи всех активов, которые остались непроданными", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в компании заявили, что хотят свести баланс и разработают акт незаконченных работ.

"На данном этапе проводится техническая инвентаризация каждого объекта. Выполняется дефектный акт незаконченных работ. Он даст возможность понять, сколько денег нужно потратить на каждый объект и в общем, чтобы закончить проекты, которые продавались "Укрбуду" ( с начатым и не начатым строительством). Мы хотим свести баланс", - сообщает пресс-служба.

Кроме этого компания работает над снятием арестов с участков, освобождением от уплаты паевых взносов объектов "Укрбуда" и ведет переговоры с Государственной ипотечным службой, о выделении средств на завершение строительства.

"Киевгорстрой" также подготовил 5 актов приема-передачи, которые уже находятся в процессе подписания между заказчиками и предприятиями "Укрбуда".

Отдельно компания обратилась к своим инвесторов и подчеркнула, что строительство объектов холдинговой компании и достройка проектов "Укрбуда" абсолютно разными, параллельными и такими, которые не влияют друг на друга, процессами.

Напомним:

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

Как ранее заявили эксперты, для завершения работ по достройке жилого долгостроя потребуется от 3 до 5 миллионов долларов инвестиций.

16 декабря президент "Киевгорстрой" заявил, что у его предприятия не должно возникнуть проблем с достройкой ЖК "Укрбуд Девелопмент" в контексте недостающей разрешительной документации, земельных участков с нецелевым назначением и невыгодных судебных решений.

Половина жилых комплексов "Укрбуд девелопмент" являются убыточными, но общее положительное сальдо всех комплексов составляет 3-4 миллиона гривен.

"Киевгорстрой" использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечет кредиты в государственных банках для достройки более 20 жилых комплексов компании "Укрбуд девелопмент".

Министерство развития общин и территорий разрабатывает законопроект "Об особенностях урегулирования достройки проблемных объектов жилищного строительства", который положит на местные общины технический контроль и финансирование пристроек проблемных объектов.

Ранее журналисты ЭП объездили все стройплощадки жилых комплексов, которые строятся под брендом "Укрбуд Девелопмент".

По состоянию на ноябрь строительные работы на большинстве ЖК были или полностью прекращены, или там находилось до 5-10 строителей.

Активные работы велись на ЖК Sky Avenue (который отошел к компании "Интеграл-Буд"), ЖК "Волшебный город" (совместно с Perfect Group), ЖК Edelweiss House (совместно с Edelburg Development) и ЖК La Manche.

По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

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Экономическая правда