ЕС выделит Украине 26 миллионов евро для поддержки земельной реформы и фермерства
Правительство планирует привлечь 26 миллионов евро помощи Евросоюза для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами и проведения земельной реформы.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине".
В случае подписания Соглашения планируется помощь Украине по направлениям:
- институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности;
- поддержка малых фермерских хозяйств;
- поддержка земельной реформы", - сообщил премьер.
Напомним:
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины инвестировал 1,1 миллиард евро, больше половины от этих средств были направлены на проекты с эко-составляющей.
13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заявил, что Верховная Рада в начале февраля может проголосовать во втором чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
Читайте детальнее: Землю снова будут голосовать: как изменился законопроект и к каким нормам есть вопросы
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua