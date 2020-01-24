ЕС выделит Украине 26 миллионов евро для поддержки земельной реформы и фермерства

Правительство планирует привлечь 26 миллионов евро помощи Евросоюза для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами и проведения земельной реформы.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине".

В случае подписания Соглашения планируется помощь Украине по направлениям:

- институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности;

- поддержка малых фермерских хозяйств;

- поддержка земельной реформы", - сообщил премьер.

Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины инвестировал 1,1 миллиард евро, больше половины от этих средств были направлены на проекты с эко-составляющей.

13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заявил, что Верховная Рада в начале февраля может проголосовать во втором чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

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