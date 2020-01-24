Кабмин утвердил финплан "Украэроруха" на 2020 год

Кабинет министров на заседании в пятницу утвердил финансовый план "Украэроруха" на 2020 год - для модернизации и обновления аэронавигационной системы Украины предусматривается привлечь долгосрочные кредиты в размере 344,7 млн грн.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер Алексей Гончарук.

По его словам, это позволит ему продолжить развитие украинской аэронавигационной системы и осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с плановыми финансово-экономических показателей.

"Для поддержания высокого уровня безопасности полетов в этом году предприятие планирует привлечь капитальных инвестиций на сумму 919,2 млн грн.

Плановый показатель количества полетов на 2020-й год на 11% превышает плановый показатель 2019-го года. Кроме того, предприятие планирует получить чистой прибыли на сумму 148 млн грн", - заявил глава правительства.

Он добавил, что в госбюджет и целевые фонды предполагается уплатить более 1,2 млрд грн.

Экономическая правда