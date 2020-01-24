Все разделы
Укр / Рус

Кабмин утвердил финплан "Украэроруха" на 2020 год

Пятница, 24 января 2020, 13:38
 

Кабинет министров на заседании в пятницу утвердил финансовый план "Украэроруха" на 2020 год - для модернизации и обновления аэронавигационной системы Украины предусматривается привлечь долгосрочные кредиты в размере 344,7 млн грн.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер Алексей Гончарук.

По его словам, это позволит ему продолжить развитие украинской аэронавигационной системы и осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с плановыми финансово-экономических показателей.

"Для поддержания высокого уровня безопасности полетов в этом году предприятие планирует привлечь капитальных инвестиций на сумму 919,2 млн грн.

Плановый показатель количества полетов на 2020-й год на 11% превышает плановый показатель 2019-го года. Кроме того, предприятие планирует получить чистой прибыли на сумму 148 млн грн", - заявил глава правительства.

Он добавил, что в госбюджет и целевые фонды предполагается уплатить более 1,2 млрд грн.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Украерорух Гончарук

powered by lun.ua
Материалы по теме
Авиакомпания Ernest Airlines должен заплатить "Украэроруху" за два с половиной месяца 15 января 2020, 17:33
Количество авиарейсов в воздушном пространстве Украины повысилась за год на 12% 15 января 2020, 14:31
Украэрорух потерял 19 миллиардов вследствие оккупации Крыма и части Донбасса 26 декабря 2019, 13:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!