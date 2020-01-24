Гончарук обещает компенсировать заработные платы в случае задержек выплат
Пятница, 24 января 2020, 12:52
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство подаст в Верховную Раду законопроект о компенсациях выплат.
Источник: Telegram-канал Гончарука
Дословно: "Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет представлен в парламент.
Для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:
- пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
- социальные выплаты;
- стипендии;
- заработная плата (денежное обеспечение);
- сумма индексации денежных доходов граждан".
Детали: В то же время премьер не сообщил, на какой стадии разработки сейчас находится законопроект.
Также не известно, когда именно правительство рассчитывает внедрить инициативу.
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