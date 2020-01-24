Кирилл Шевченко: Украинцы направили более 1,3 миллиарда своих сбережений на улучшение экологии

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Новый продукт Укргазбанка - ЭКО-депозит, средства которого направляются исключительно на финансирование экологических проектов в Украине - стал наиболее популярной депозитной программой среди клиентов банка. Такую информацию обнародовала пресс-служба банка.

Председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко

"В успехе этого уникального продукта я не сомневался, но результаты превзошли мои ожидания - за месяц от запуска продукта украинцы разместили депозитов на сумму 1,3 млрд грн. Более того, этот показатель постоянно растет. В начале действия программы ЭКО-вклад сделал каждый второй наш клиент, за 2 недели показатель вырос до 80%. Сейчас ЭКО-депозит от других депозитных программ сознательно выбирают 90% наших вкладчиков. Кстати, самые экологичные вкладчики живут в столице, в Черкасской и Сумской", - отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

По словам банкира, каждый украинец, открыл ЭКО-депозит, сделал свой реальный вклад в эко-модернизации страны, защита ее окружающей среды и экологии.

Так, размещенные средства сейчас уже работают для финансирования почти 40 энергоэффективных проектов, которые позволят ежегодно сокращать выбросы СО2 на 47,6 тыс. тонн, производить на 67,5 млн кВт* ч в год больше "зеленой" электроэнергии для нужд более 28 тыс. украинских семей, а также ежегодно замещать использования ископаемого топлива на 54 580 Гкал для отопления более 17 тыс. квартир.

"Впрочем, за этими сухими цифрами - чище воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем и земля, которая нас кормит. За ними в конце концов здоровье наше и наших детей! Я искренне благодарен каждому вкладчику и очень горжусь всем коллективом банка за прекрасные совместные результаты " - добавляет Шевченко.