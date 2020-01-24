Бритиш Американ Тобакко запускает в Украине никотиновые подушечки VELO

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Эта продукция содержит никотин и вызывает зависимость.

Эта продукция предназначена для совершеннолетних потребителей табака или никотина.



British American Tobacco (BAT) запускает в Украине продажи инновационных никотиновых подушечек VELO без табака, которые производят в Швеции.

Никотиновые подушечки VELO – это понятный и простой способ получения никотина без дыма и запаха.

Украина стала 14 рынком в мире, на котором ВАТ запустила свой инновационный продукт.

"Бритиш Американ Тобакко Украина постоянно увеличивает свой портфель продуктов с потенциально сниженным риском. Я очень доволен тем, что у нас есть возможность предлагать украинским потребителям новейшие мировые разработки наряду с другими важными рынками. Созданные в Швеции и очень популярные в cкандинавских странах, никотиновые подушечки приобретают большую популярность среди совершеннолетних потребителей никотина и в других странах Европы, ведь они полностью соответствуют современным трендам: удобство использования и отсутствие влияния на окружающих", – сообщил Саймон Уелфорд, директор субрегиона UCCAB (Украина, страны Кавказа и Центральной Азии, Беларусь).

Компания стремится быть лидером в обновлении отрасли никотиновых продуктов, предлагая совершеннолетним потребителям максимально широкий выбор никотиносодержащих продуктов в качестве альтернативы обычным сигаретам.

"Стратегия BAT уникальна для нашей индустрии. Сейчас потребители более требовательны и хотят выбирать. Этот тренд наблюдается во всех категориях потребительских товаров – и в сфере табачных и никотиновых продуктов так же. Таким образом, ВАТ возглавляет трансформацию индустрии, предоставляя потребителям альтернативные продукты, которые подходят к любому ритму жизни. Потребитель VELO – активный, динамичный и открыт к новому", – рассказал Виталий Павлусь, директор по маркетингу субрегиона UCCAB.

Запуск VELO является четким признаком того, как инновации и последние научные разработки способны существенно изменить всю отрасль.

Никотиновые подушечки VELO содержат микрокристаллы целлюлозы, никотин, воду, ароматизаторы и подсластители, а уникальная формула обеспечивает длительный и стабильный эффект.

VELO легко использовать: необходимо лишь разместить подушечку между верхней десной и десной сбоку.

Держать подушечку рекомендуется до 30 минут.

В линейке VELO представлена продукция с различным уровнем содержания никотина: Easy, Medium, Strong или X-Strong; и различными вкусами: мятными Polar Mint, Ice Cool и Freeze и ягодным Berry Frost.

Подушечки VELO можно заказать на сайте go-velo.com.ua.

VELO уже доступен в розничных сетях Киева и Харькова.

Справка:

Бритиш Американ Тобакко является мировым производителем табачных изделий и продуктов с потенциально сниженным риском.

Продукция под марками компании реализуется в более чем 200 странах.

Компания насчитывает более 50 000 работников в разных странах мира и ее портфель включает более 200 марок.

Стратегический портфель продукции компании состоит из мировых брендов сигарет и растущего числа продуктов с потенциально пониженным риском, включающих продукты для парения и нагрева табака, а также табачные и никотиновые продукты.

Сайт: https://www.bat.com

Бритиш Американ Тобакко Украина — первое предприятие с иностранными инвестициями в табачной отрасли Украины, которое было основано в 1993 году на базе Прилуцкой табачной фабрики. Компания входит в состав Группы British American Tobacco.

Бритиш Американ Тобакко Украина является одним из крупнейших инвесторов и работодателей города Прилуки и Черниговской области — в компании работает около 1100 человек, из них - около 500 в Прилуках.

Бритиш Американ Тобакко Украина признана Лучшим Работодателем Европы 2019 (Top Employer Europe 2019) и Лучшим Работодателем Украины 2019 (Top Employer Украина 2019), что отражает приверженность компании к развитию своих работников и созданию для них условий, обеспечивающих процветание.

В Украине портфель компании включает такие международные марки как Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, Capri, а также отечественную марку — Прилуки.

Продукция Бритиш Американ Тобакко Украина экспортируется в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Болгарию, Казахстан, а также сети Duty Free крупнейших аэропортов мира.

В сентябре 2018 года Бритиш Американ Тобакко Украина выпустила на рынок Украины революционный продукт с потенциально пониженным риском – устройство для нагрева табака glo™.

По итогам 2018 года Бритиш Американ Тобакко Украина стала налогоплательщиком №1 в Украине среди частных компаний и перечислила более 16,1 млрд грн. в государственный бюджет.

Совокупные инвестиции в модернизацию табачной фабрики в Прилуках и развитие компании составляют более 550 млн долл. США.

Сайт: http://www.bat.ua