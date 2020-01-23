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На финишной прямой: Соглашение о Brexit стало законом

Четверг, 23 января 2020, 19:15
 

Британская королева Елизавета II в четверг подписала законопроект о Brexit и таким образом проложила путь к выходу страны из ЕС на следующей неделе.

Об этом сообщает Sky News.

С подписью королевы документ получил статус британского закона.

Брюсселю еще нужно сделать несколько шагов для того, чтобы формализовать соглашение в международном праве.

В пятницу, 24 января, лидеры ЕС подпишут соглашение о выходе из блока Великобритании.

29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.

Великобритания перестанет быть членом Европейского Союза 31 января.

Европейская правда

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Brexit Великобритания

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