В Уз рассматривают возможность "бюджетного" ремонта 300-500 вагонов за год

"Укрзализныця" закладывает возможность отремонтировать за 2020 год 300-500 вагонов по новой "бюджетной" модели.

Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов в интервью "BBC News Украина".

"Мы нашли модель, как минимальными средствами провести капитальный ремонт по этим позициям. Это замена окон на новые стеклопакеты, замена санузлов, замена отопления.

Подсчитали, что по формуле можно произвести обновление одного вагона за миллион гривен. Для сравнения - полностью новый вагон стоит сегодня 25 млн гривен, а капитальный ремонт - 11-12 млн гривен.

На 2020 год закладываем возможность отремонтировать 300-500 вагонов.

Если сможем держать такие темпы, то за примерно три года сможем забыть о проблеме вагонов эконом-сегмента.

Надеюсь, что эту инициативу поддерживают на уровне правительства и мы сможем начать эту программу ", - подчеркивает Кравцов.

В то же время он в очередной раз отметил, что государство не инвестирует средства в подвижной состав УЗ.

"Вопрос качества пассажирского подвижного состава прямо пропорционально количеству денег, вложенных в его обновления.

Законом предусмотрено, что финансирование расходов на капитальные инвестиции должен осуществлять государство.

Но, к сожалению, мы имеем ситуацию, что этот механизм не работает. От государства идут нулевые инвестиции в подвижной состав. Мы должны использовать собственные средства ", - резюмировал глава УЗ.

Напомним:

"Укрзализныця" ожидает показатель прибыли по итогам 2019 года на уровне 2,5-3 млрд гривень.

Убытки Укрзализныци в пассажирском секторе по результатам 2019 года могут превысить 12 миллиардов гривен.

Как сообщалось, "Укрзализныця" по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль на 78% по сравнению с 2017 годом - до 203,9 млн грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что центральный железнодорожный вокзал в Киеве в 2019 году принес 54 миллиона гривень убытков, ранее глава Укрзализныци Евгений Кравцов называл цифру в 87 миллионов гривень.

30 декабря глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что прекращает контракт с компанией, чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

Экономическая правда