"Нафтогаз" обновил структуру управления "Укртрансгазом"

"Нафтогаз" как единоличный акционер "Укртрансгаза" принял решение изменить устав компании и назначил генеральным директором Сергея Алексеенко, который из марта 2019 года временно исполнял обязанности президента общества.

Об этом сообщает пресс-служба УТГ.

Новая редакция Устава зарегистрирована в ЕГР от 21 января 2020 года.

"Обновления касаются замены коллегиального исполнительного органа (правления общества) на единоличный орган управления. Теперь руководство хозяйственной деятельностью общества будет осуществляться генеральным директором. Внедряемые новшества является частью процесса трансформации Группы Нафтогаз.

Их цель - повысить эффективность, усилить персональную ответственность и прозрачность в принятии решений", - говорится в сообщении.

Сергей Алексеенко в состав правления Укртрансгаза был назначен в марте 2017 года. Ранее работал на должности советника главы правления и уполномоченного из перспективных проектов в Нафтогазе. До прихода в НАК занимал руководящие позиций в компаниях, занимающихся инвестиционной и банковской деятельностью.

Согласно приказу Министерства финансов, Алексеенко (по совместительству) является членом наблюдательного совета Приватбанка.

Экономическая правда