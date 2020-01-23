Доля возобновляемой энергии в ЕС достигла 18%
В 2018 году доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 18%. Годом раньше - в 2017-м - она составляла 17,5%.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованные 23 января данные Евростата.
Показатель 2018 года более чем в два раза превышает показатель по состоянию на 2004 год, который тогда был на уровне 8,5%.
Цель ЕС - достичь 20% к 2020 году, и 12 стран-членов уже достигли их на национальном уровне. Самую высокую долю имеет Швеция - 54,6%, а самую низкую - Нидерланды - 7,4%.
Как известно, в ближайшие годы Украина как ассоциированный партнер ЕС через Энергетическое сообщество будет обязана имплементировать основные нормы Четвертого энергетического пакета.
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