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Доля возобновляемой энергии в ЕС достигла 18%

Четверг, 23 января 2020, 15:38
 

В 2018 году доля энергии из возобновляемых источников в валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 18%. Годом раньше - в 2017-м - она ​​составляла 17,5%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованные 23 января данные Евростата.

Показатель 2018 года более чем в два раза превышает показатель по состоянию на 2004 год, который тогда был на уровне 8,5%.

 

Цель ЕС - достичь 20% к 2020 году, и 12 стран-членов уже достигли их на национальном уровне. Самую высокую долю имеет Швеция - 54,6%, а самую низкую - Нидерланды - 7,4%.

Как известно, в ближайшие годы Украина как ассоциированный партнер ЕС через Энергетическое сообщество будет обязана имплементировать основные нормы Четвертого энергетического пакета.

Европейская правда

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ЕС энергетика

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