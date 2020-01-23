В правительстве отреагировали на решение ЕС приостановить импорт мяса птицы из Украины

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что решение ЕС приостановить импорт мяса птицы из Украины – значительно строже, чем должно быть.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.

"Решение ЕС по ограничению ввоза мяса птицы из-за случая птичьего гриппа в Винницкой области – значительно строже, чем должно быть", - написал торгпред.

По его словам, украинская сторона сотрудничает с ЕС, чтобы оперативно скорректировать это решение.

"Сейчас есть все возможности для того, чтобы скорректировать его. На этой и на следующей неделе мы проведем все необходимые консультации в Брюсселе", - сообщил Качка.

Он добавил, что, учитывая важность и срочность этого вопроса, украинская сторона вынуждена приостановить работу над другими важными задачами сотрудничества с ЕС в сфере санитарии и фитосанитарии.

"Надеюсь, вскоре мы найдем решение и вернемся к обычному режиму сотрудничества", - заявил торгпред.

Ранее Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о приостановлении ввоза из Украины в ЕС мяса птицы, заявив о несоблюдении Евросоюзом предыдущих договоренностей.

Европейская правда