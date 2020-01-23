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Кабмин готовит онлайн-реестр с количеством украинцев

Четверг, 23 января 2020, 13:36
 

Кабинет министров планирует запустить единый реестр с данными о численности населения Украины.

Источник: брифинг министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета

Прямая речь: "Я надеюсь, что в течение одного-двух лет мы сможем довести до ума большой проект по запуску Единого реестра украинцев".

Детали: По словам чиновника, он будет верифицирован и наполняться из многих других реестров.

Из этого реестра можно будет в любой момент узнать численность населения в Украине, его половые и возрастные особенности и много других подробностей.

Что было раньше: В четверг правительство озвучило данные так называемой электронной переписи населения. Согласно ей, на подконтрольной украинскому правительству территории по состоянию на 1 декабря 2019 года проживали 37 миллионов 289 тысяч человек.

Евгений Кизилов, УП

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Украина населения Кабмин

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