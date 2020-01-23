Криклий: Готов стать персональной "инвестняней" для инвесторов в инфраструктуру

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что министерство предлагает широкое инвестиционное меню для инвесторов в различных подотраслях, и министр готов стать персональным менеджером крупных инвесторов.

Об этом он сказал в Украинском доме в Давосе в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Я готов быть вашей персональной инвестиционной няней, если вы будете инвестировать в инфраструктуру", - подчеркнул министр.

Он, в частности, рассказал о победителе конкурса на концессию морпорта "Херсон" и анонсировал другого победителя на другом конкурсе на следующей неделе.

Среди других проектов Криклий назвал концессии десяти вокзалов и четырех аэропортов.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.

Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в Украине, в частности, и большим украинским инвесторам.