Чистая прибыль Netflix выросла в 4,5 раза

За четвертый квартал 2019 года выручка компании Netflix выросла на 31%, до 5,47 миллиарда долларов, а чистая прибыль — почти в 4,5 раза, до 587 миллионов долларов.

Об этом сообщает ITC.

Годовая выручка достигла $20 млрд, а операционная прибыль по итогам 2019 года увеличилась на 62%, до 2,6 млрд дол

Netflix также набрал за квартал 8,8 миллиона подписчиков (ожидался показатель в 7,6 миллиона), в общей сложности у Netflix уже более 167 миллионов платных подписчиков.

В то же время Netflix признает, что запуск конкурирующих сервисов Disney+ и Apple TV Plus в конце прошлого месяца несколько замедлил рост на рынках США и Канады — за квартал всего 550 тыс. новых подписчиков, что соответствует падению и в квартальном (с 610 тыс.), и в годовом выражении (с 1,75 млн).

В первом квартале 2020 года Netflix планирует добавить еще 7 млн платных подписчиков, что значительно ниже результата первого квартала 2019 года — тогда база приросла на 9,6 млн.

Снижение темпов роста в компании объясняют "слегка повышенным уровнем оттока, фиксируемым в США".

Напомним:

Стриминговий сервис Netflix планирует в 2020 году потратить 17,3 миллиарда долларов на производство контента.

Конкуренты Netflix Disney планирует выделить на эти цели 1 млрд дол, а WarnerMedia собирается инвестировать в HBO Max до 2 млрд дол.

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