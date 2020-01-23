Минюст в реестре повторно восстановил в должности гендиректора "Киевметрострой"

Министерство юстиции повторно восстановило в реестре Василия Кобиля в должности генерального директора ПАО "Киевметрострой", которое выступает генподрядчиком по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена.



Об этом написал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook, передает Интерфакс-Украина.

"Оказывается, еще есть люди, которые не слышали о #конце_эпохи_рейдерства. Напрасно. "Киевметрострой" вернули под контроль владельцев. Нотариус отключен от реестров", – написал он..

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 23 января гендиректором "Киевметростроя" числится Василий Кобиль, тогда как утром 22 января был указан Константин Салий.

Напомним:

Как сообщалось, акционеры ПАО "Киевметрострой" 17 декабря 2019 года решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать его новый состав. В результате новый набсовет уволил Василия Кобиля и назначил на его место нового гендиректора – Александра Метелицу.

Вскоре Министерство юстиции восстановило Василия Кобиля в должности генерального директора ПАО "Киевметрострой".

В свою очередь, руководящий партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Михаил Ильяшев сообщил о распространении "ряда мифов" о захвате предприятия и предположил, что "проблема инспирирована бывшим руководителем".

Он также прокомментировал заявление Министерства юстиции о восстановлении в должности директора ПАО "Киевметрострой" и внесении соответствующих корректировок в госреестр.

"Министр ничего не аннулировал, никаких решений наблюдательного совета он не отменял и не мог отменить, поскольку это вне компетенции Минюста. Скорее всего, речь о выводах, которые сделала комиссия при Минюсте, что нотариус, который вносил изменения в реестр, допустил техническую ошибку.

В настоящее время эти документы будут поданы нотариусу, чтобы снова были внесены соответствующие изменения", – пояснил Ильяшев, подчеркнув, что заявление министерства не ставит под сомнение законность решений наблюдательного совета.

Как заявил ранее глава набсовета "Киевметростроя" Олег Токарев, причина смены руководства предприятия – неудовлетворительные темпы строительства метро в сторону жилмассива Виноградарь, из-за чего сроки запуска метро откладываются на год.

"Сумма тендера – 6 млрд грн. В конце года был получен аванс – 2,6 млрд грн. За год, который мы прожили с генеральным директором Кобилем, потрачено 1 млрд грн и выполнены, но не подписаны заказчиком, работы на 150 млн грн. От суммы контракта это всего 2,5%.

Поэтому 17 декабря набсовет решил уволить Кобиля и назначить на должность гендиректора Метелицу Александра Николаевича", – сообщил он.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, следственный судья Печерского райсуда Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его подразделений.

"В дальнейшем Офис генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства", – сообщила пресс-служба.

Как сообщалось, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн грн.