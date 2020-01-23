Украина опустилась в рейтинге восприятия коррупции

Украина в 2019 году потеряла два балла в рейтинге восприятия коррупции по сравнению с 2018 годом и вернулась на уровень 2017 года, заняв 126-е место из 180.

Источник: исследование международной организации Transparency International "Индекс восприятия коррупции-2019"

Дословно: "Минус два. 30 баллов из 100 возможных – результат "Индекса восприятия коррупции-2019" для Украины. Мы вернулись на уровень 2017 года и теперь занимаем 126 место из 180 стран. Рядом с нами в рейтинге – Кыргызстан, Азербайджан и Джибути".

Украина в 2019 году потеряла два балла в рейтинге восприятия коррупции по сравнению с 2018 годом и вернулась на уровень 2017 года, заняв 126-е место из 180.

Детали: В то же время отмечается, что Украина среди соседей опережает Россию, которая сохранила свои позиции (28 баллов, 137 место).

Лидирует среди соседей Польша (58 баллов, 41 место) и Словакия (50 баллов, 59 место).

Беларусь добавила один пункт и теперь имеет 45 баллов и 66 место. В то же время у некоторых соседей индекс снизился: Румыния – минус 3 балла, Венгрия – минус 2, Молдова – минус 1.