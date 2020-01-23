Укравтодор показал, в каких городах будет строить в этом году объездные дороги

В 2020 году Укравтодор планирует строительство и реконструкцию 9 объездных путей общей протяженностью 101,5 км.

В частности, в 2020 году планируется продолжить строительство:

- Северной объездной г. Житомир,

- Северной объездной г. Ровно,

- Юго-Западной объездной г. Полтава,

- Южной объездной г. Днепр,

- объездной дороги г. Дунаевцы (на участке между Черновцами и Хмельницким).

Также начнутся работы по строительству Северной объездной м. Львов и Северной объездной г. Тернополь.

Отмечается, что во время строительства одного из приоритетных объектов 2020 - скоростного шоссе Н-31 Днепр - Решетиловка, планируется построить объездную г. Кобеляки в Полтавской области.

Также в планах госпредприятия строительство объездной в г. Берегово.

"Украинские города должны освободиться от транзитного трафика, ведь это уменьшает количество заторов и улучшает транзитный потенциал дорожной сети", - отметил председатель председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Кроме того, в этом году Укравтодор готовит технико-экономическое обоснование и проектно документацию для дополнительных объездных дорог:

- Юго-Восточная объездная г. Дубно,

- Северо-Западная объездная г. Хмельницький,

- Северная объездная г. Белая Церковь ,

- объездная дорога г. Стрый,

- объездная г. Кременчуг с мостом через р. Днепр.

Напомним:

23 января Киевская областная государственная администрация начала работу над поиском путей реализации проекта Большой кольцевой автомобильной дороги.

15 января Кабинет министров утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году - общий объем финансирования таких работ должен составить 31,53 миллиардов гривен.

Также недавно в Укравтодоре объяснили, кому стоит жаловаться на плохие дороги.