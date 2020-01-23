Правительство никуда не уходит, и продолжает работать — Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что нынешнее правительство и сам премьер не планируют отставок.

Об этом он заявил на "Украинском завтраке" в Давосе

"Правительство никуда не уходит. Правительство продолжает работать. Мы не планируем никакие отставки, это слухи.

Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым не комфортно работать в стране с честным правительством", - сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что он не планирует никуда уходить и правительство будет работать, пока есть доверие от президента.

"Мы будем оставаться настолько долго, насколько нам будет позволять это доверие внутри команды. Сейчас с доверием проблем никаких нет.

…Я не планирую никуда идти. У нас прекрасные отношения внутри команды, с президентом. У нас отличное беспрецедентное взаимодействие со всеми наивысшими органами власти", - отметил он.

Напомним:

15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике". Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их: например, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.

Впоследствии президент Владимир Зеленский выпустил видео, на котором дает Гончарук "второй шанс" и призывает пересмотреть зарплаты министров.