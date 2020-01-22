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Киевлянин одним платежом выплатил 900 тысяч долга по алиментам

Среда, 22 января 2020, 20:58
 

Житель Киева одним платежом погасил задолженность по уплате алиментов в размере 883,6 тысяч гривен.

Об этом сообщает Центр межрегионального управления Минюста в Киеве.

Отмечается, что до этого киевлянин почти 15 лет не платил алименты.

 

"Почти 15 лет отец уже совершеннолетне1 Татьяны не платил алименты для ее развития и ежедневных потребностей.

Ежемесячно, начиная с марта 2005 года, отец обязывался платить 1/4 часть своих доходов на нужды дочери.

Однако благодаря действенным методам воздействия, а именно: временному запрету выезда за границу и управления транспортным средством, он заплатил дочери всю сумму долга 883,6 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Мінюст

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