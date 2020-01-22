Какие футбольные клубы имеют самые высокие операционные доходы — исследование

"Барселона" имеет высокие операционные доходы (без учета трансфертных поступлений) - 839,5 млн евро - среди футбольных клубов восьми ведущих европейских лиг, а доходы от трансляций являются движущим фактором роста европейских топ-клубов.

Об этом говорится в отчете относительно победителей чемпионатов европейских стран 2020 KPMG's Football Benchmark.

Отмечается, что операционные доходы "Барселоны" в 839,5 млн евро - рекордная сумма среди восьми чемпионов топ-лиг Европы.

Далее в рейтинге идут "ПСЖ", "Бавария" и "Манчестер Сити".

В то же время амстердамский "Аякс" показал самый высокий рост общей суммы операционных доходов по сравнению с предыдущим годом (+ 117%), второе место по этому показателю заняла "Бенфика" (+ 36%).

"За исключением "Ювентуса", основным движущим фактором общего роста клубов-чемпионов стал рост доходов от трансляций, в то время, как в прошлом сезоне рост происходил главным образом за счет коммерческих доходов", - говорится в отчете.

После налогообложения все клубы отчитывались о получении ими прибыли. Единственное исключение - "Ювентус", убытки которого составляли 20,7 млн евро, что стало прямым следствием увеличения расходов на персонал, в частности, из-за подписания Криштиану Роналду.

"Наиболее впечатляющим трендом года стало то, что для семи из восьми клубов-чемпионов доходы от трансляций заняли первое место в перечне факторов, обусловивших увеличение общих доходов, в то время, как в прошлом сезоне таким главным фактором были коммерческие доходы", - заявил глава глобальной спортивной практики KPMG и автор отчета Андреа Сартори.

Доход от трансляций стал главным источником дохода благодаря новому, более выгодному распределению средств Лиги чемпионов УЕФА, который начал действовать в сезоне 2018/2019.

Это распределение осуществляется в рамках трехлетнего цикла и составляет 1,976 млрд евро в год (то есть на 564 млн евро в год больше, чем в предыдущем цикле), и он стал ключевым фактором роста всех восьми клубов-чемпионов.

Также сообщается, что средняя стоимость состава восьми клубов-чемпионов составляет 745 млн евро, при этом стоимость состава "Барселоны" и "Манчестер Сити" в десять раз больше стоимости состава "Галатасарая".

Экономическая правда