В прокуратуре объяснили, почему суд арестовал имущество судостроительного завода "Океан"

С целью сохранения стратегического для государства предприятия - Николаевского судостроительного завода "Океан" - прокуратура внесла, а Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество завода.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокуратура предотвращает дальнейшие попытки незаконного отчуждения имущества целостного имущественного комплекса Открытого акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан".

"Наложение ареста не запрещает пользоваться и владеть указанным имуществом его владельцам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет суда касается только права распоряжаться и отчуждать имущество.

Напомним:

Печерским районным судом Киева наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан".

В декабре 2018 года целостный имущественный комплекс признанного банкротом НСЗ "Океан" был продан на аукционе за 122,2 млн грн ООО "Торговый дом "Аннона"".

Формальным владельцем завода является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны.

Василий Капацына — единственный владелец ООО "Судостроительный завод "Океан", которое управляет ЦИК предприятия.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом НСЗ Океан.

Николаевский судостроительный завод Океан специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

Экономическая правда