Минэкономики начинает публикацию ежемесячного обзора инфляции

Минэкономики начинает публикуацию ежемесячного обзора инфляции для информирования общества о ценовых тенденциях.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по итогам 2019 года потребительская инфляция замедлилась до 4,1% и была близка к нижней границе целевого диапазона (5% ± 1 п. П.).

"Ключевым фактором, который создавал дефляционное влияние на все внутренние цены (как на потребительские, так и на ценовые показатели всего реального сектора экономики) было укрепление обменного курса гривни к иностранным валютам. Укрепление гривни повлияло на внутренние цены как прямой эффект (снижение цен на товары, являющиеся преимущественно импортными), и как косвенный эффект (замедление роста цен на отечественные товары и услуги).

Также дефляционное влияние имели: достаточность предложения продуктов питания, снижение цен на мировом рынке и жесткие монетарные условия, в частности высокие процентные ставки в реальном выражении. Все это вместе перевесило влияние со стороны устойчивого потребительского спроса и рост заработных плат", - говорится в сообщении.

Ожидается, что укрепление обменного курса гривни, снижение цен на сырьевые товары на мировых рынках и последние решения по ценообразованию в сфере ЖКХ предопределять низкие показатели инфляции минимум в первой половине 2020 года.

"Всего за год показатели инфляции будут вероятно ниже по сравнению с октябрьским прогнозом", - подчеркнули в Минэкономики.

Регулярный ежемесячный продукт Оценка инфляции будет публиковаться в разделе "Информационно-аналитические материалы" по ссылке: https://bit.ly/30HGzRq

Экономическая правда