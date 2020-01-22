Зеленский провел первую встречу в Давосе

Президент Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнан.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Стороны обсудили реформу железнодорожного сообщения. Глава государства рассказал, что сейчас идет активная реформа "Укрзализныци", и Украина будет двигаться к прозрачности в этой области".

Детали: Зеленский рассказал Макленнану, что в Украине запускается земельная реформа.

Он отметил, что в Украине будут рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретения новой агротехники.

Зеленский заявил, что Украина хочет видеть больше инвестиций компании Cargill в переработку аграрной продукции.

А Макленнан напомнил, что Cargill Inc. вложила в Украину более 1,5 млрд долларов. Он добавил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активного сотрудничества.

Макленнан назвал "новым днем" новую политику в отношении инвестиций в Украину.