Гранты от Фонда стартапов: назвали первые 12 "счастливчиков"

Украинский фонд анонсировал презентацию первых 12 стартапов, которые смогут претендовать на получение грантового финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

Отметчается , что 12 стартапов отобрали из более чем 130 заявок.

25 января презентуют:

GeoDesign.info

FieldBI

WellSpeak

ООО "МОССТ"

Правомен (@Pravomanbot)

Pytag

FlameBlocks

АероДрон

Инновационные POS-технологии

Framiore

BioBin

BIOC

"На рассмотрении у экспертов пребывает еще 400 заявок. Среди основных критериев, которыми они руководствуются - коммерческая ориентированность стартапа, пребывание проекта на ранней стадии развития, инновационность продукта, а также сильная команда лидеров и ориентированность на глобальный рынок", - говорится в сообщении.

Стартапы на стадиях pre-seed получать гранты в размере до 25 000 долларов, seed - до 50 000 долларов.

"Наша приверженность будет на стороне финансово ориентированных стартапов, содержащих инновационную IT-разработку или высокотехнологичный продукт для бизнеса, а также имеют сильную и мотивированную команду лидеров, стремящихся завоевать своим продуктом мировой рынок", - заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Напомним:

Украинский Фонд Стартапов (УФС) - это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь талантливым украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании.

Фонд предоставляет финансирование в форме грантов, а не за счет участия в капитале. Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе: компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.экономическая правда.



Создание УФС было анонсировано предыдущим правительством Владимира Гройсмана еще в июле 2019 года. Тогда Кабмин назначил наблюдательный совет, в состав которого вошли Елена Кошарная (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Виктория Тигипко (TA Ventures), Чарльз Вайтхед (Cornel Tech), заместитель министра финансов Юрий Гелетий, Александр Рыженко (Госагентство по электронному управлению) иДмитрий Шимкив (Darnitsa).



Экономическая правда