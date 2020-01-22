Трамп угрожает ЕС высокими тарифами на авто, если не будет торгового соглашения

Соединенные Штаты введут высокие тарифы на импорт товаров из Европейского Союза, если блок не согласится на торговое соглашение.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"С Европой было очень, очень трудно иметь дело", - заявил Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Он пожаловался, что страны ЕС экспортируют в США гораздо больше, чем наоборот. Трамп заявил, что до сих пор сдерживал себя, поскольку был занят заключением недавнего торгового соглашения с Китаем.

"Если у нас что-то не получится, нам придется принять меры, и в результате будут очень высокие тарифы на автомобили и другие вещи, которые поступают в нашу страну", - сказал Трамп.

Президент США, однако, добавил, что верит, что ЕС в конце концов пойдут на соглашение. "Они согласятся, потому что должны", - сказал он.

США и ЕС являются основными торговыми партнерами. Товарооборот между ними составил почти 1,3 трлн долларов в 2018 году.

Ожидается, что достичь торгового соглашения будет сложно, поскольку Брюссель хочет исключить свой сельскохозяйственный сектор из документа, тогда как Вашингтон стремится защитить свой рынок для публичных тендеров.

Администрация Трампа уже угрожала ЕС тарифами на автомобили в размере 25% в прошлом году, но так их и не применила.

Европейская правда