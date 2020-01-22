Только треть украинцев не боятся остаться без работы – исследование

51% опрошенных украинцев ответили, что боятся потерять работу, страх вызывает перспектива остаться без финансового обеспечения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова "Институциональная среда неформальных трудовых отношений в Украине: масштабы, динамика, последствия", в котором приводятся результаты опроса от 6-11 сентября 2019 года.

"В современных условиях Украины превышение спроса на рынке труда над адекватными предложениями позволяет работодателям диктовать любые удобные для них схемы трудоустройства и модели трудовых отношений.

Таким образом экономическая ситуация и растущая структурная безработица, что является следствием действий правительства, а также изменения в технологиях производства, делают возможными экономию со стороны работодателя, уклонение от уплаты налогов и использование "серых" схем оплаты труда. Именно поэтому в периоды экономической нестабильности страх потерять работу охватывает различные слои трудоспособного населени ", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что только треть украинцев не боятся остаться без работы, а 4% - не испытывают страха потери работы потому, что нынешняя работа не нравится.

Исследование проходило 6-11 сентября 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним:

53,1% опрошенных украинцев согласились бы работать официально, но при этом часть зарплаты получать неофициально - "в конверте".

Экономическая правда