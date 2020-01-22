Капитализация Tesla впервые превысила 100 миллиардов долларов - если ее стоимость будет превышать эту отметку в течение нескольких месяцев, гендиректор компании Илон Маск может получить первый транш в размере 346 миллионов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в ходе торгов во вторник акции Tesla выросли на 7,2%, а после закрытия торгов - еще на 1,4%, цена одной акции достигла рекордного максимума в 555,10 долларов за акцию.

Как пишет агентство, рыночная капитализация Tesla составит 100,1 млрд долларов - акции выросли после заявления компании о высокой прибыли в третьем квартале 2019 года и объявлении об открытии завода в Китае раньше срока, а также - после выпуска кроссовера Model Y.

Bloomberg подчеркивает, что с 2018 года Маск работает по специальной программе выплат вознаграждений за достижение конкретных показателей.

"Опционный план предусматривает выплату 12 траншей в размере 1% от количества акций Tesla. Условием для выплаты первого транша является достижение 100 млрд долларов рыночной капитализации. Если рыночная капитализация Tesla будет выше 100 млрд достаточно долго, то Маск получит первый транш на 346 млн долларов" , - говорится в сообщении.

Напомним:

Впервые акции Tesla стали дороже чем стоимость акций General Motors и Ford вместе взятых.