Цены на нефть снижаются на фоне эпидемии коронавируса в Китае

Цены на нефть в среду снижаются на фоне опасений, что распространение эпидемии коронавируса в Азии может привести к сокращению спроса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные лондонской биржи ICE Futures.

Отмечается, что стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent по состоянию на 13:19 составила 64,3 долларов за баррель, что на 0,29 доллара (0,45%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии.

"Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,31 доллара (0,53%) - до 58,07 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

По словам экспертов Goldman Sachs, столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае атипичной пневмонии в 2003 году, может привести к снижению цены барреля нефти на 2,9 доллара.

В банке прогнозируют, что спрос на нефть может сократиться на 260 тысяч баррелей в сутки из-за эпидемии.

Напомним:

Уже 9 человек умерли от коронавируса в Китае, подтверждено не менее 440 случаев заболевания.

На фоне опасений относительно распространения коронавируса в Китае котировки акций на мировых фондовых рынках снизились.