В Украине за год выросло количество погибших на производстве

В 2019 году на предприятиях Украины были смертельно травмированы 422 человека - это на 3,2% больше по сравнению с 2018 годом (409 человек).

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по вопросам труда со ссылкой на данные оперативного учета.

В то же время общее количество несчастных случаев на производстве уменьшилось - в прошлом году их зафиксировали 3 876, это на 250 меньше (на 6%), чем в 2018 году (4 126 случаев).

"Больше всего несчастных случаев со смертельным исходом в 2019 году произошло в АПК - 80 (на 13 больше, чем в 2018), на транспорте - 75 случаев (на 13 меньше), в социально-культурной сфере и торговле - 63 (+5 случаев) , в строительстве - 61 (на 7 больше)", - говорится в сообщении.

При этом, наиболее безопасными отраслями стали сфера связи и легкая промышленность - 0 и 1 смертельные случаи соответственно.

Также сообщается, что больше5 всего смертельных травм на производстве зафиксировали в Киеве - 52 случая (на 13 меньше, чем в 2018) и в Днепропетровской области - 42 случая (на 5 меньше).

Экономическая правда