Forbes: Безос вернулся на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира

Состояние основателя компании Amazon Джеффа Безоса на данный момент составляет около 117 миллиардов долларов - он снова занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.

Согласно рейтингу, на втором месте - президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (112 млрд долларов).

Замыкает топ-3 сооснователь Microsoft Билл Гейтс (110 млрд долларов).

Также в топ-5 - Уоррен Баффет (90 млрд долларов) и основатель Facebook Марк Цукерберг (81 млрд).

Напомним:

В октябре 2019 года основатель компании Amazon Джефф Безос потерял статус самого богатого человека мира после того, как компания в отчете за третий квартал 2019 года заявила о снижении операционного дохода.