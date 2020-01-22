Основные тезисы второго рабочего дня Украинского Дома в Давосе (укр)

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Другий день роботи Українського Дому в Давосі ознаменувався обговоренням глобальних тенденцій, таких як: стратегічні економічні партнерства, інфраструктура, технології та інновації, освіта як ключ до трансформації суспільства.

Завершенням сьогоднішньої насиченої програми стала цікава розмова з Трістаном Гаррісом, директором і співзасновником "Центру гуманних технологій".

Учасники обговорюють інвестиційні можливості українського інфраструктурного сектору в Українському Домі в Давосі

В ході першої подіумної дискусії "Україна та ЄС: зміцнення через економічне партнерство", що проводилася за підтримки CEO Club Ukraine, учасники обговорили стратегічне економічне партнерство України та ЄС і перспективи подальшої співпраці.

Зокрема, Жан-Крістоф Лалу, генеральний директор та керівник відділу кредитних операцій Європейського інвестиційного банку (EIB) зазначив: "Україна є важливим партнером для нас. В період між 2014 та 2017 роками ми подвоїли свої інвестиції сюди, і наразі 50% коштів, виділених для східноєвропейського регіону, спрямовуються саме в Україну, формуючи загальне портфоліо у розмірі 6 мільярдів євро".

Друга подіумна дискусія, спонсором якої виступила компанія TIU Canada, пройшла під темою "Чи є Україна останнім у Європі великим майданчиком для розвитку інфраструктури? Перетворення потенціалу на інвестиційно-привабливі проекти".

Ключовою тезою заходу стали перспективи та можливості для інвестування в інфраструктуру України, що є одними з найкращих у Європі.

Ален Пілу, віце-президент з банківських питань Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) запевнив, що Україна є пріоритетною для ЄБРР: "Минулого року ЄБРР реалізував в Україні 51 проект на суму 1 мільярд євро".

Канадець Майкл Юркович, як один з провідних інвесторів України і головний виконавчий директор TIU Canada, заявив, що "Україна займає перші позиції в світі" і стає комерційним центром у сферах сільського господарства, інфраструктури та ІТ.

У другій половині дня Ноа Ґафні Слейні, виконавчий директор Ратґерського інституту корпоративно-соціальних інновацій, виступила модератором актуальної дискусії "Чи можуть технології врятувати світ?".

Спікери дійшли спільного висновку, що технології утворюють синергетичні зв’язки з іншими галузями і допомагають приділяти належну увагу сталому розвитку. Захід пройшов за підтримки IT Ukraine Association.

В ході післяобіднього заходу "Трансформація освіти – трансформація суспільства", що був організований WNISEF та Фондом Віктора Пінчука, учасники обговорили стратегічний вплив інвестицій в освіту на суспільство в місцевому, регіональному та національному вимірі.

Насичений день Українського Дому в Давосі завершився енергійною розмовою з Трістаном Гаррісом, співзасновником та головним виконавчим директором "Центру гуманних технологій".

Сайт Українського Дому в Давосі: www.ukrainehousedavos.com