Для завершения долгостроя требуется до 5 миллионов долларов – эксперт

Для завершения работ по достройке жилого долгостроя потребуется от 3 до 5 миллионов долларов инвестиций.

Об этом заявила директор по маркетингу проекта многофункционального жилого комплекса "Polaris Home&Plaza" Анжелика Саакян.

По ее данным, процесс завершения строительства подобного объекта связан с рядом емких процессов, таких как технический, юридический аудит объекта, пересмотр концепции замороженного дома.

"От девелопера или землепользователя участка строительства также потребуются значительные усилия для определения точного количества пострадавших инвесторов, которые могут претендовать на квартиры в недострое", - сказала она.

Эксперт также обратила внимание на то, возраст долгостроев очень часто превышает 10-15 лет.

Она напомнила, что на сегодняшний день вопрос завершения строительства замороженных объектов законодательно не урегулирован, что в значительной степени увеличивает риски застройщиков, готовых взяться за подобный объект.

При этом, как считает эксперт, чтобы объект был потенциально интересен девелоперу, количество проданных в нем квартир не должно превышать 30-50%.

Эксперт считает, что решить проблему долгостроев можно только на условиях государственно-частного партнерства, которые должны быть прописаны в соответствующем законодательном акте.

Напоминаем:

Министерство развития общин и территорий разрабатывает законопроект "Об особенностях урегулирования достройки проблемных объектов жилищного строительства", который положит на местные общины технический контроль и финансирование пристроек проблемных объектов.

16 декабря президент "Киевгорстрой" заявил, что у его предприятия не должно возникнуть проблем с достройкой ЖК "Укрбуд Девелопмент" в контексте недостающей разрешительной документации, земельных участков с нецелевым назначением и невыгодных судебных решений.

Половина жилых комплексов "Укрбуд девелопмент" являются убыточными, но общее положительное сальдо всех комплексов составляет 3-4 миллиона гривен.

"Киевгорстрой" использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечет кредиты в государственных банках для достройки более 20 жилых комплексов компании "Укрбуд девелопмент".

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

Ранее журналисты ЭП объездили все стройплощадки жилых комплексов, которые строятся под брендом "Укрбуд Девелопмент".

По состоянию на ноябрь строительные работы на большинстве ЖК были или полностью прекращены, или там находилось до 5-10 строителей.

Активные работы велись на ЖК Sky Avenue (который отошел к компании "Интеграл-Буд"), ЖК "Волшебный город" (совместно с Perfect Group), ЖК Edelweiss House (совместно с Edelburg Development) и ЖК La Manche.

По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

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Экономическая правда